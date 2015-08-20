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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 14:30 BJT

澳洲股市：下跌1.7%创年内最低收盘位，个股普遍遭遇抛售

路透悉尼8月20日 - 澳洲股市周四创下年内最低收盘位，中国经济增长放缓担忧以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时点的不确定性，引发澳股普遍遭到抛售。

S&P/ASX 200指数 下跌1.7%或91.6点，至5,288.6点，为去年12月中以来最低收盘位。

所有大型银行和矿企均收低。澳洲联邦银行 下挫2.7%，领跌澳洲四大行。必和必拓 跌3.1%。(完)

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