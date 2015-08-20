日本股市：受中国经济忧虑影响跌至六周低点附近，软银股价劲扬

路透东京8月20日 - 日本股市周四连续第三天下跌，跌至六周低点附近，受担忧中国经济拖累；软银集团 股价劲扬，有报导称，该公司副社长将购买公司股票。

日经指数 收低0.9%，至20,033.52点，创7月10日以来最低收盘位。

美联储7月会议纪要凸显对全球经济状况的担忧，打压9月升息预期后，美元兑日圆下跌，损及出口商。

软银跳涨2.2%，且为成交量第二大的个股，此前公司副社长艾若拉(Nikesh Arora)称，将于未来六个月在公开市场上购买约600亿日圆(4.83亿美元)公司股票。