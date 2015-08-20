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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 14:40 BJT

台湾债市：公债殖利率收敛跌幅，央行指市场不缺资金

* 央行指市场不缺资金，引发不进一步宽松联想
    * 新10年券将登场，多头气氛中将狭幅整理

    路透台北8月20日 - 台湾公债殖利率周四微幅收低，收敛盘初跌幅。因央行释出资金宽松对投资意愿提升
有限的讯息，令交易商怀疑是否还会有进一步的宽松举措出炉。
    
    交易员表示，早盘公债先行反应对美国9月升息预期下降的利多，殖利率跟随美债走低。不过央行已连续
三日未再调整隔拆利率，再加上近中午央行于行政院会中表达台湾投资不欠缺资金的消息，使得短多闻讯离场
。   
    
    〞市场朝央行认为不需要更宽松的方向联想，造成利率偏弹。〞一位证券商交易员说。
    
    此外，今日台股并未再进一步下滑，也令交易商心生警惕。
    
    一证券商交易主管认为，台股已经超跌，后续或有反弹机会，且台债殖利率相对来到大波段低位，预料再
下滑有限。
    
    明日新10年券104/12 将发行前交易，交易员认为，由于多头激情的气氛逐渐冷却，明日殖利
率跳空开低机会有限，应该与104/5差不多，短期交易区间不脱1.16-1.20%。
    
    台湾中央银行周四表示，台湾已累积庞大超额储蓄，投资不缺资金，但宜排除投资障碍。央行并建议，短
期推动宽松政策搭配扩张性的财政政策，以及加强拓展东南亚市场以扩张需求。    
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录公布后，据经纪商Tullett Prebon数据，场外交易市场三个月
隔夜指数掉期显示，交易商目前预计美联储9月加息的机率为35%，低于周二尾盘的46%。     
    
    交易员预估，明日新10年公债104/12发行前交易殖利率区间暂看在1.160-1.200%；五年公债104/9A04109
=TWO殖利率则暂看0.800-0.820%。 
    
    台股加权指数 周四收盘小涨0.1%报8,029.81点。    
    
    台湾央行一位官员周四表示，央行委托银行收受隔夜资金利率为0.370%。这已是连续第三日未调整利率。
    
                    
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                               
   5   104/9                  -0.50      0.8100%   0.7940-0.8140%      35.00
  10   104/5                  -0.08      1.1832%   1.1501-1.1900%     210.00
     本周全球重要经济事件和数据包括：  

    8月20日(四)：英国7月零售销售；美国旧金山联邦储备银行公布总裁威廉姆斯演讲；美国明尼亚波利斯联
邦储备银行总裁柯薛拉柯塔演说；美国7月成屋销售年率；美国7月领先指标；美国费城联邦储备银行制造业指
数；德国7月PPI；瑞典央行召开执行理事会会议；
 
    8月21日(五)：德国9月GfK消费者信心指数；加拿大7月消费者物价指数(CPI)/央行核心CPI；加拿大6月零
售销售；欧元区8月消费者信心指数；  
         30      104/11                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.1832
          5       104/9                       0.8100
          3       104/1                     没有成交
          2      104/10                     没有成交
 (完)

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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