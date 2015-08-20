台湾债市：公债殖利率收敛跌幅，央行指市场不缺资金

* 央行指市场不缺资金，引发不进一步宽松联想 * 新10年券将登场，多头气氛中将狭幅整理 路透台北8月20日 - 台湾公债殖利率周四微幅收低，收敛盘初跌幅。因央行释出资金宽松对投资意愿提升 有限的讯息，令交易商怀疑是否还会有进一步的宽松举措出炉。 交易员表示，早盘公债先行反应对美国9月升息预期下降的利多，殖利率跟随美债走低。不过央行已连续 三日未再调整隔拆利率，再加上近中午央行于行政院会中表达台湾投资不欠缺资金的消息，使得短多闻讯离场 。 〞市场朝央行认为不需要更宽松的方向联想，造成利率偏弹。〞一位证券商交易员说。 此外，今日台股并未再进一步下滑，也令交易商心生警惕。 一证券商交易主管认为，台股已经超跌，后续或有反弹机会，且台债殖利率相对来到大波段低位，预料再 下滑有限。 明日新10年券104/12 将发行前交易，交易员认为，由于多头激情的气氛逐渐冷却，明日殖利 率跳空开低机会有限，应该与104/5差不多，短期交易区间不脱1.16-1.20%。 台湾中央银行周四表示，台湾已累积庞大超额储蓄，投资不缺资金，但宜排除投资障碍。央行并建议，短 期推动宽松政策搭配扩张性的财政政策，以及加强拓展东南亚市场以扩张需求。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录公布后，据经纪商Tullett Prebon数据，场外交易市场三个月 隔夜指数掉期显示，交易商目前预计美联储9月加息的机率为35%，低于周二尾盘的46%。 交易员预估，明日新10年公债104/12发行前交易殖利率区间暂看在1.160-1.200%；五年公债104/9A04109 =TWO殖利率则暂看0.800-0.820%。 台股加权指数 周四收盘小涨0.1%报8,029.81点。 台湾央行一位官员周四表示，央行委托银行收受隔夜资金利率为0.370%。这已是连续第三日未调整利率。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 -0.50 0.8100% 0.7940-0.8140% 35.00 10 104/5 -0.08 1.1832% 1.1501-1.1900% 210.00 本周全球重要经济事件和数据包括： 8月20日(四)：英国7月零售销售；美国旧金山联邦储备银行公布总裁威廉姆斯演讲；美国明尼亚波利斯联 邦储备银行总裁柯薛拉柯塔演说；美国7月成屋销售年率；美国7月领先指标；美国费城联邦储备银行制造业指 数；德国7月PPI；瑞典央行召开执行理事会会议； 8月21日(五)：德国9月GfK消费者信心指数；加拿大7月消费者物价指数(CPI)/央行核心CPI；加拿大6月零 售销售；欧元区8月消费者信心指数； 30 104/11 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.1832 5 104/9 0.8100 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)