国际油市：油价进一步下跌，因美国库存和沙特出口增加

根据Energy Aspects的一份研究报告，来自加拿大的供应量也有所增加，过去一周加拿大出口美国的原油增逾40万桶/日至339万桶。

亚洲交易时段油市进一步下滑。0630GMT，美国原油期货 跌0.8%至每桶40.48美元；布兰特原油期货 跌0.35美元至每桶46.81美元。

“在EIA报告显示美国上周原油库存意外大增260万桶后，美国原油跌至六年多以来的最低水平，市场原本预计上周原油库存小幅下降，”澳新银行周四说。

“尽管价格疲软，但石油输出国组织(OPEC)最大产油国沙特仍增加了石油出口量，”该行还称。

原油市场数据供应机构联合组织数据倡议(JODI)的数据显示，沙特6月原油出口量为736.5万桶/日，高于5月的693.5万桶/日。

长期衍生品市场也呈现看跌人气。

纽约商业期货交易所(NYMEX)和洲际交易所(ICE)等大型大宗商品市场的期货合约显示，五年后交割的原油期货在最近数月大幅下降，暗示交易员认为油价不会很快反弹。

美国原油期货2020年到期合约价格较目前水平仅高出约20美元，如果根据预期通胀及利率水平调整，这一价差还会进一步缩窄。(完)

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