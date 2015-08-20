台湾股市：洪秀柱所提证所税版本最能兼顾多重目的--金管会主委

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透台北8月20日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四表示，国民党总统参选人洪秀柱提出的证所税版本，最能够兼顾财政收入、租税公平和资本市场发展这三个目的。
他并称，待9月立法院开议后，希望立法院可以取得共识，进行修法，“如果可以通过(洪版证所税案)，估计日成交量可以回到1,200-1,300亿台币。”
台湾执政的国民党总统参选人洪秀柱周二稍晚提出证所税改革方案，主张现行证交税千分之3，拆成证交税千分之2.5和证所税千分之0.5两个部分，并取消外资免交证所税。
行政院发言人孙立群则转述财政部长张盛和表示，希望朝野能够快形成共识。不过孙立群同时称，今日的行政院会并未讨论是否该调整证所税的议题，也没有讨论是否该降息的议题。
台股近期大跌频创近两年新低，市场对证券交易所得税的忧虑一直未减。对此台湾行政院长毛治国周三表示，证所税“可以讨论、也值得讨论”。
台湾股市周四自近两年低位小幅收升0.1%，至8,029.81点；今日成交初值 为882.33亿台币。台股挟着政府的短期振兴方案反弹，不过力道仍弱，虽未来不排除再有低点，但幅度不大。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-