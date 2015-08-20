台湾股市：洪秀柱所提证所税版本最能兼顾多重目的--金管会主委

路透台北8月20日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四表示，国民党总统参选人洪秀柱提出的证所税版本，最能够兼顾财政收入、租税公平和资本市场发展这三个目的。

他并称，待9月立法院开议后，希望立法院可以取得共识，进行修法，“如果可以通过(洪版证所税案)，估计日成交量可以回到1,200-1,300亿台币。”

台湾执政的国民党总统参选人洪秀柱周二稍晚提出证所税改革方案，主张现行证交税千分之3，拆成证交税千分之2.5和证所税千分之0.5两个部分，并取消外资免交证所税。

行政院发言人孙立群则转述财政部长张盛和表示，希望朝野能够快形成共识。不过孙立群同时称，今日的行政院会并未讨论是否该调整证所税的议题，也没有讨论是否该降息的议题。

台股近期大跌频创近两年新低，市场对证券交易所得税的忧虑一直未减。对此台湾行政院长毛治国周三表示，证所税“可以讨论、也值得讨论”。