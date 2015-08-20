全球金市：金价攀升至近五周高点，因美联储9月升息可能性降低

现货金 一度高见每盎司1,141.75美元，创7月17日以来新高，0619 GMT时报1,138.50美元，上涨0.4%。

美国12月期金 涨近1%至每盎司1,138.20美元，稍早高见1,141.80。

现货金在7月末的一波跌势中创下1,077美元的五年半低点，现已回升近6%。

金价本周可能连续第二周上扬，上周受益于中国意外安排人民币贬值带来的不确定性，结束1999年来最长连跌期。

美联储或将把升息时点推迟至12月份，给金价提供了上行潜能。

MKS Group交易员Samuel Laughlin称，金价周三收于1,132美元上方，“就技术面而言看涨”，并称金价短期内可能升向1,145-1,150美元。

在黄金多头基调带动下，现货铂金(白金) 亦触及五周高点1,025.20美元，最新上涨0.5%至1,016.50。现货钯金 涨0.7%至614.78美元，现货银 升0.6%至15.38美元。(完)

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