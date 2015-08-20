全球金市：金价攀升至近五周高点，因美联储9月升息可能性降低

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
现货金 一度高见每盎司1,141.75美元，创7月17日以来新高，0619 GMT时报1,138.50美元，上涨0.4%。
美国12月期金 涨近1%至每盎司1,138.20美元，稍早高见1,141.80。
现货金在7月末的一波跌势中创下1,077美元的五年半低点，现已回升近6%。
金价本周可能连续第二周上扬，上周受益于中国意外安排人民币贬值带来的不确定性，结束1999年来最长连跌期。
美联储或将把升息时点推迟至12月份，给金价提供了上行潜能。
MKS Group交易员Samuel Laughlin称，金价周三收于1,132美元上方，“就技术面而言看涨”，并称金价短期内可能升向1,145-1,150美元。
在黄金多头基调带动下，现货铂金(白金) 亦触及五周高点1,025.20美元，最新上涨0.5%至1,016.50。现货钯金 涨0.7%至614.78美元，现货银 升0.6%至15.38美元。(完)
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(编译 李春喜/王兴亚；审校 白云/王洋)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-