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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 17:35 BJT

台湾汇市：台币续创近六年收盘新低，因外资汇出及进口商大买美元

* 台币收盘续创近六年新低，因午后外资大举汇出
    * 外资持续卖超台股后汇出，净汇出约2亿美元
    * 交易员预估明日实质交易区间在32.450-32.600

    路透台北8月20日 - 台币兑美元 周四收连五贬，收盘续创近六年新低；交易员
表示，今天人民币及韩元等虽已走稳，但午后受到外资大举汇出，及进口商买入美元等冲击
，使台币一路走低，并轻易贬破32.500重要心理关卡。
    
    他们指出，今天外资在台股持续卖超，且集中在下午大量汇出，因卖超台股金额达56.7
0亿台币，净汇出金额亦扩大至约2亿美元。
    
    〞下午外资一直买美元，他们买的很凶，台币很轻易就越过32.500了。〞一大型公股商
银交易员说。
    
    另一位大型外汇银行交易员指出，因这波台币贬值速度太快，今天把进口商都逼急了，
尤其是在跌破32.500重要心理关卡后，进口商更加恐慌，买盘亦更凶猛，加重台币贬值力道
。
    
    今日台币实质交易区间在32.421-32.505，上日交易区间在32.436-32.480。交易员预估
，明日台币实质交易波动区间暂看在32.450-32.600。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较上日
略为扩大，显示市场看升美元的气氛略为转浓。一个月美元/台币远汇 尾盘报
32.665/32.695，上日收在32.540。 
    
    台湾股市周四自近两年低位小幅收升。台股加权股价指数 收升0.1%，至8,029
.81点。 
    
    台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超56.70亿台币，连续11个交易日
卖超共计344.26亿台币；上交易日为卖超60.63亿台币。 
 
    今天台币以32.678作收，微贬1分，创五年11个月新低，此前收盘低位为2009年9月9日
的32.745。
    
    韩元/美元<KRW= KRW=KFTC>仍持平，本地市场收于1,185.1韩元，昨日收于1,185.3韩元
。 
    
    本周国际重要经济数据和事件有：  

    8月20日(四)：美国旧金山联邦储备银行公布总裁威廉姆斯演讲；美国明尼亚波利斯联
邦储备银行总裁柯薛拉柯塔演说；美国7月成屋销售年率；美国7月领先指标；美国费城联邦
储备银行制造业指数。
 
    8月21日(五)：德国9月GfK消费者信心指数；加拿大7月消费者物价指数(CPI)/央行核心
CPI；加拿大6月零售销售；欧元区8月消费者信心指数。(完)
       
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     32.678    32.668   32.421-32.683  32.675     8.65    5.72
                                                                         
 元太外汇经纪公司     32.677    32.666   32.425-32.677  32.673    3.465    2.24
                                                                         
    
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            0.080/0.095           0.055/0.075 
 美元/台币六个月期            0.055/0.075           0.030/0.065   
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 罗两莎；; 审校 黄凯)

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