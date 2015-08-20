台湾汇市：台币续创近六年收盘新低，因外资汇出及进口商大买美元

* 台币收盘续创近六年新低，因午后外资大举汇出 * 外资持续卖超台股后汇出，净汇出约2亿美元 * 交易员预估明日实质交易区间在32.450-32.600 路透台北8月20日 - 台币兑美元 周四收连五贬，收盘续创近六年新低；交易员 表示，今天人民币及韩元等虽已走稳，但午后受到外资大举汇出，及进口商买入美元等冲击 ，使台币一路走低，并轻易贬破32.500重要心理关卡。 他们指出，今天外资在台股持续卖超，且集中在下午大量汇出，因卖超台股金额达56.7 0亿台币，净汇出金额亦扩大至约2亿美元。 〞下午外资一直买美元，他们买的很凶，台币很轻易就越过32.500了。〞一大型公股商 银交易员说。 另一位大型外汇银行交易员指出，因这波台币贬值速度太快，今天把进口商都逼急了， 尤其是在跌破32.500重要心理关卡后，进口商更加恐慌，买盘亦更凶猛，加重台币贬值力道 。 今日台币实质交易区间在32.421-32.505，上日交易区间在32.436-32.480。交易员预估 ，明日台币实质交易波动区间暂看在32.450-32.600。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较上日 略为扩大，显示市场看升美元的气氛略为转浓。一个月美元/台币远汇 尾盘报 32.665/32.695，上日收在32.540。 台湾股市周四自近两年低位小幅收升。台股加权股价指数 收升0.1%，至8,029 .81点。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超56.70亿台币，连续11个交易日 卖超共计344.26亿台币；上交易日为卖超60.63亿台币。 今天台币以32.678作收，微贬1分，创五年11个月新低，此前收盘低位为2009年9月9日 的32.745。 韩元/美元<KRW= KRW=KFTC>仍持平，本地市场收于1,185.1韩元，昨日收于1,185.3韩元 。 本周国际重要经济数据和事件有： 8月20日(四)：美国旧金山联邦储备银行公布总裁威廉姆斯演讲；美国明尼亚波利斯联 邦储备银行总裁柯薛拉柯塔演说；美国7月成屋销售年率；美国7月领先指标；美国费城联邦 储备银行制造业指数。 8月21日(五)：德国9月GfK消费者信心指数；加拿大7月消费者物价指数(CPI)/央行核心 CPI；加拿大6月零售销售；欧元区8月消费者信心指数。(完) 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 32.678 32.668 32.421-32.683 32.675 8.65 5.72 元太外汇经纪公司 32.677 32.666 32.425-32.677 32.673 3.465 2.24 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.080/0.095 0.055/0.075 美元/台币六个月期 0.055/0.075 0.030/0.065 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；; 审校 黄凯)