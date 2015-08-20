新兴汇市：新兴亚币受中国忧虑拖累无力走强，FED会议记录未能提振

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
美联储官员上月普遍认同，经济正在接近应该升息的状况，但担心通胀低迷及全球经济疲软构成的风险太大，所以不能承诺升息。
但新兴亚币回吐早先多数涨幅，很多亚币午后掉头走低。中国股市主要股指午后跌逾3%，突出表明市场担心金融市场不稳定或进一步打击中国经济。
路透调查显示，继人民币意外贬值后，人民币空仓规模升至逾五年以来最高，过去两周新兴亚币的前景恶化，严重程度为数年来之最。
马币开盘走强，因交易商借美元回落之机进行空头回补。
但马币未能维持涨势，油价下跌凸显出市场对马来西亚出口的担忧。
由于商品价格下跌，再加上与该国总理纳吉布有关的贪腐丑闻，马币成为今年迄今表现最差的亚币。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 124.02 123.80 -0.18 -3.52 119.66
坡元 1.4046 1.4032 -0.10 -5.60 1.3260
台币 32.530 32.668 +0.42 -2.50 31.718
韩元 1185.66 1185.30 -0.03 -7.28 1099.30
泰铢 35.56 35.56 +0.00 -7.48 32.90
菲律宾披索 46.46 46.35 -0.24 -3.75 44.72
印尼卢比 13845.00 13840.00 -0.04 -10.58 12380.00
印度卢比 65.33 65.27 -0.08 -3.51 63.03
马币 4.1170 4.1030 -0.34 -15.07 3.4965
人民币 6.3950 6.3955 +0.01 -2.99 6.2040
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦/孙国玉；审校 郑茵/杜明霞)
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