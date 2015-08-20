新兴汇市：新兴亚币受中国忧虑拖累无力走强，FED会议记录未能提振

美联储官员上月普遍认同，经济正在接近应该升息的状况，但担心通胀低迷及全球经济疲软构成的风险太大，所以不能承诺升息。

但新兴亚币回吐早先多数涨幅，很多亚币午后掉头走低。中国股市主要股指午后跌逾3%，突出表明市场担心金融市场不稳定或进一步打击中国经济。

路透调查显示，继人民币意外贬值后，人民币空仓规模升至逾五年以来最高，过去两周新兴亚币的前景恶化，严重程度为数年来之最。

马币开盘走强，因交易商借美元回落之机进行空头回补。

但马币未能维持涨势，油价下跌凸显出市场对马来西亚出口的担忧。

由于商品价格下跌，再加上与该国总理纳吉布有关的贪腐丑闻，马币成为今年迄今表现最差的亚币。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 124.02 123.80 -0.18 -3.52 119.66

坡元 1.4046 1.4032 -0.10 -5.60 1.3260

台币 32.530 32.668 +0.42 -2.50 31.718

韩元 1185.66 1185.30 -0.03 -7.28 1099.30

泰铢 35.56 35.56 +0.00 -7.48 32.90

菲律宾披索 46.46 46.35 -0.24 -3.75 44.72

印尼卢比 13845.00 13840.00 -0.04 -10.58 12380.00

印度卢比 65.33 65.27 -0.08 -3.51 63.03

马币 4.1170 4.1030 -0.34 -15.07 3.4965

人民币 6.3950 6.3955 +0.01 -2.99 6.2040

(完)

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