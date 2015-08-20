路透基点：华新丽华签署150亿台币再融资案--TRLPC

路透香港8月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市电线电缆生产商--华新丽华周四签署了150亿台币(4.75亿美元)五年期再融资案。

牵头行兼簿记行为台湾银行、法国巴黎银行、中国信托商业银行、玉山商业银行、第一银行、华南银行、兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行和台湾合作金库商业银行。台北富邦商业银行还担任额度代理行。

在一般银团阶段有三家银行以牵头行身份加入，另有三家银行担任经理行，还有一家银行作为一般参贷行加入。

消息人士称，这笔贷款在7月初获超额认贷，但借款人决定不提高贷款规模。

这笔无担保定期贷款的利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码65个基点，税前保底利率为1.7%。

筹得资金将用于为华新丽华旗下子公司--华新丽华控股有限公司于2011年8月取得的4.6亿美元三年期循环信贷以及母公司之前完成的其他双边贷款协议提供再融资。2011年8月的贷款支付了79个基点的最高综合收益，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码68个基点。