路透基点：华新丽华签署150亿台币再融资案--TRLPC

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透香港8月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市电线电缆生产商--华新丽华周四签署了150亿台币(4.75亿美元)五年期再融资案。
牵头行兼簿记行为台湾银行、法国巴黎银行、中国信托商业银行、玉山商业银行、第一银行、华南银行、兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行和台湾合作金库商业银行。台北富邦商业银行还担任额度代理行。
在一般银团阶段有三家银行以牵头行身份加入，另有三家银行担任经理行，还有一家银行作为一般参贷行加入。
消息人士称，这笔贷款在7月初获超额认贷，但借款人决定不提高贷款规模。
这笔无担保定期贷款的利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码65个基点，税前保底利率为1.7%。
筹得资金将用于为华新丽华旗下子公司--华新丽华控股有限公司于2011年8月取得的4.6亿美元三年期循环信贷以及母公司之前完成的其他双边贷款协议提供再融资。2011年8月的贷款支付了79个基点的最高综合收益，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码68个基点。
母公司上次在2012年7月向市场贷款，当时签署了102亿台币五年期定期贷款，支付了63.48个基点的最高综合收益，利率为较二级市场商业票据利率加码60个基点。税前保底利率为1.5%。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-