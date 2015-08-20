台湾财政：明年总预算适度扩大岁出，债务未偿余额占比下降--行政院

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透台北8月20日 - 台湾行政院周四通过明年(2016年)总预算案，其中岁出1兆9,982亿台币，岁入1兆8,446亿台币，岁入岁出差短1,536亿，举借债务2,266亿台币。至于累计债务余额占前三年度名目国内生产毛额平均数比率则连四年走跌。
此总预算案将在下一立法院会期中提出，并待立院通过。
行政院长毛治国表示，明年中央政府总预算及附属单位预算所编列的公共建设支出近3,600亿台币，比2015年度相同基础成长幅度高达13.1%，科技预算方面也成长4.9%，对于提振内需、促进经济成长、产业转型有相当大的帮助。
行政院预估，2016年底预计累计债务未偿余额5兆(万亿)6,142亿台币，占前三年度GDP平均数的35%(上限在40.6%)，较上年下跌0.6个百分点。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-