台湾财政：明年总预算适度扩大岁出，债务未偿余额占比下降--行政院

路透台北8月20日 - 台湾行政院周四通过明年(2016年)总预算案，其中岁出1兆9,982亿台币，岁入1兆8,446亿台币，岁入岁出差短1,536亿，举借债务2,266亿台币。至于累计债务余额占前三年度名目国内生产毛额平均数比率则连四年走跌。

此总预算案将在下一立法院会期中提出，并待立院通过。

行政院长毛治国表示，明年中央政府总预算及附属单位预算所编列的公共建设支出近3,600亿台币，比2015年度相同基础成长幅度高达13.1%，科技预算方面也成长4.9%，对于提振内需、促进经济成长、产业转型有相当大的帮助。