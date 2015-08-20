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债券 | 2015年 8月 20日 星期四 15:55 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率下降，尾随美债走低

德国10年期公债收益率(殖利率) 下跌4个基点，本周首度下滑至60个基点的水平下方；其他欧元区公债收益率早盘也出现下跌。

“昨晚美国联邦公开市场委员会(FOMC)的会议记录，为9月升息的阻碍尚未清除的看法提供支撑，”德国商业银行分析师Rainer Guntermann表示。

周三公布的会议记录显示，只有一名美联储决策者在7月的会议上准备投票支持升息，其他决策者则同意就业市场的改善，显示经济接近应该可以升息的时间点。

不过美国通胀展望的不确定性，加上中国持续放缓的影响，令情况较不明朗。

而在欧洲，分析师与投资者认为，如果通胀持续低迷，欧洲央行可能不得不将其1万亿(兆)欧元的购债计划，从2016年9月底的期限继续延长。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 张明钧/艾茂林)

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