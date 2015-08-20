金属期市：伦铜徘徊在5,000美元附近，中国担忧拖累价格

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
AME Group驻悉尼分析师Matt Fusarelli说：“很难说有多少是基本面使然，又有多少是铜市在追随整体市场溃退--情况当然不是太好。”
“我们是更为乐观的一派。碰到市况低迷时，铜生产商反应的速度更快。铜价具备在今年晚些时候进一步走稳的基础。”
0721 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.2%，至每吨5,016美元，上日曾下跌1%，并连续第二次触及六年低点4,976美元。8月铜价跌势加快，今年迄今的跌幅已达20%。
上海期铜 小升0.4%，报每吨38,620元人民币。
上海保税区仓库铜升水<0#BASEBW-SHMET>周三上涨5美元至95-100美元，创下2014年9月来最高。
据CRU的数据，保税库存降至57万吨，低于6月中旬的峰值70万吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/王洋; 审校 蔡美珍/郑茵)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-