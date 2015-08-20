金属期市：伦铜徘徊在5,000美元附近，中国担忧拖累价格

AME Group驻悉尼分析师Matt Fusarelli说：“很难说有多少是基本面使然，又有多少是铜市在追随整体市场溃退--情况当然不是太好。”

“我们是更为乐观的一派。碰到市况低迷时，铜生产商反应的速度更快。铜价具备在今年晚些时候进一步走稳的基础。”

0721 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.2%，至每吨5,016美元，上日曾下跌1%，并连续第二次触及六年低点4,976美元。8月铜价跌势加快，今年迄今的跌幅已达20%。

上海期铜 小升0.4%，报每吨38,620元人民币。

上海保税区仓库铜升水<0#BASEBW-SHMET>周三上涨5美元至95-100美元，创下2014年9月来最高。

据CRU的数据，保税库存降至57万吨，低于6月中旬的峰值70万吨。(完)

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