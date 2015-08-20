《路透晚报》--8月20日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：受中国经济忧虑影响跌至六周低点附近，软银股价劲扬

日本股市周四连续第三天下跌，跌至六周低点附近，受担忧中国经济拖累；软银集团股价劲扬，有报导称，该公司副社长将购买公司股票。日经指数收低0.9%，至20,033.52点，创7月10日以来最低收盘位。东证股价指数跌1.5%至1,623.88点。软银跳涨2.2%，且为成交量第二大的个股。

--中国股市：沪综指缩量收低3.4%，国企改革板块再度领跌市场信心涣散

中国股市沪综指缩量收低3.4%。今日国企板块继昨日短暂反弹后再度领跌大盘，令市场信心涣散，尾市再现大幅跳水。分析师指出，此前大涨的证金概念和国企改革板块逐步转入下跌，市场再度进入板块无序轮动阶段，量能萎缩显示市场热度开始降温，短线大盘料延续震荡调整。

沪综指收报3,664.291点，跌129.818点或3.42%。上证A股今日成交5,006亿元人民币，上日为5,985亿元。

--香港股市：恒指收跌1.8%至今年最低收位，受累于全球市场疲软等因素

香港指标股指连续第五日下跌，创八个月最低收盘点位，受全球市场疲软以及对中国经济的悲观情绪拖累。恒生指数跌1.8%至22,757.47点。恒生国企指数跌2.3%至10,402.72点。

--汇市：挪威克朗创七个月最低，因GDP数据不佳催生央行降息押注

挪威克朗兑欧元跌至逾七个月来最低水平，此前公布的数据显示挪威第二季度经济放缓，给未来数月该国进一步放松货币政策留下了可能。

欧元兑挪威克朗升0.4%报9.2734，为1月初以来高位。美元/挪威克朗也涨0.4%至8.3161，距离周三创下的五个月高点8.3593不远。

与此同时美元持稳，此前在美联储会议记录公布后曾经下跌，因记录显示决策者不急于升息。美元兑日圆目前回升至124.05日圆，日内上涨0.2%，之前曾跌至三周低位123.68。欧元兑美元则持稳于1.1110美元。

--欧元债市：欧元区公债收益率下降，尾随美债走低

欧元区公债收益率大幅下降，此前公布的美联储会议记录显示，决策者担心通胀低迷及全球经济疲软构成的风险太大，所以不能承诺升息。德国10年期公债收益率下跌4个基点，本周首度下滑至60个基点的水平下方；其他欧元区公债收益率早盘也出现下跌。

--国际油市：油价进一步下跌，因美国库存和沙特出口增加

油价再跌，因北美和中东石油供应增加，美国原油徘徊在每桶略高于40美元处，为2009年信贷紧缩以来未见水准，布兰特原油则跌破47美元。亚洲交易时段油市进一步下滑。08320MT，美国原油期货跌0.18美元至40.62美元，布兰特原油期货跌0.35美元，报每桶46.81美元。

--全球金市：金价攀升至近五周高点，因美联储9月升息可能性降低

黄金价格攀升至近五周高点，上日美联储公布的7月会议记录暗示，9月不大可能升息。现货金一度高见每盎司1,141.75美元，创7月17日以来新高，0831GMT时报每盎司1,137.70美元。美国12月期金上升0.81%，报每盎司1,137.0美元，稍早高见1,141.80美元。

--金属期市：伦铜徘徊在5,000美元附近，中国担忧拖累价格

伦敦金属交易所(LME)期铜持于六年低点每吨约5,000美元附近，因中国股市下跌可能暗示经济存在更多隐患的问题，再加上处于需求淡季，拖累铜价下跌。0833GMT，LME三个月期铜弹升1.04%，至每吨5,057.000美元。上海期铜小升0.4%，报每吨38,620元人民币。