更新版 1-中国汇市：人民币收创一周新高成交续增，新兴货币动荡成本币掣肘

* 人民币逆转早盘跌势收创一周新高

* 中间价亦五连升至一周新高

* 央行强力干预，成交续放大至五个月次高

* 新兴货币动荡，短期维稳重占上风 (增加更多细节和评论)

路透上海8月20日 - 人民币兑美元即期 周四逆转早盘跌势收创一周新高；中间价亦五连升至一周新高，因国际美元走弱。交易员表示，央行再现强力干预稳定市场预期，成交则继续放大；而新兴市场货币动荡加剧，令人民币“左右为难”，估计短期维稳将重占上风。

他们并指出，购汇需求仍甚，贬值预期已然被激发，掉期曲线继续陡峭，央行维稳压力和难度明显上升。若考虑亚洲货币的整体稳定，人民币继续大动的负面作用将更明显。

“近期每天都是这样，尾盘就把(美元)价格砸下来，缩小和中间价的价差，今天盘中也有几波冲击，现在购汇量也很多，贬值预期比以前更厉害了，想稳住更不容易了。”一中资行交易员表示。

一大行外汇业务主管指出，现在大的趋势是看人民币贬值，但还是应在可控的情况下，每年贬值个一定幅度，整体相对稳定也没什么不好，“现在市场反应还是比较强烈，短期还是维稳为主吧。”

今日人民币兑美元即期成交额 达388亿美元，较昨日的354亿美元续增近一成，成交量再度刷新五个月以来次高。人民币兑美元成交额此前曾在8月12日创下568亿美元的历史天量，而3月19日的成交额为424亿美元。

交易员并指出，近期新兴货币动荡，对人民币波动形成掣肘，这亦要求人民币保持稳定。

新兴货币方面，继昨日越南央行宣布贬值并继续扩大波动区间后，人民币贬值影响波及哈萨克斯坦，该国货币坚戈官方汇率 在宣布实施浮动汇制后的首个交易日大跌26.2%。此前该国在全球原油价格大降重击下，推出自由浮动汇率制度。

另外，路透调查显示，继人民币意外贬值后，人民币空仓规模升至逾五年以来最高，过去两周新兴亚币的前景恶化，严重程度为数年来之最。新兴货币普遍遭遇数年来最大规模空头押注。

中国银行周四发布跨境人民币指数（CRI）显示，6月中国银行CRI指数为293点，较上月涨21个点，创出自该指数公布以来的记录新高；与上月相比，人民币在各类跨境收支中使用水平加快上升，但人民币回流规模偏大，资本项目输出人民币规模仍有待提升。

国际货币基金组织(IMF)周三称，将维持特别提款权(SDR)货币篮子组成至2016年10月，给市场更多时间对人民币可能被纳入SDR篮子进行调整。IMF理事会计划11月就是否把人民币纳入SDR做出决策。

全球汇市方面， 挪威克朗兑欧元周四跌至逾七个月来最低水平，此前公布的数据显示挪威第二季度经济放缓，给未来数月该国进一步放松货币政策留下了可能。而美元兑欧元和日圆周四处于守势，美元下跌亦给加元和澳元带来喘息之机，晚间关注旧金山联储总裁威廉姆斯讲话。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.389 6.3955 0.10% 中间价 6.3915 6.3963 0.08% 成交额 388亿美元 354亿美

元 日内美元兑人民币相对于中 +0.14%(上限±2%) 日高 日低 间价最大波幅 日内波动幅度(pips) 177 6.383 6.4007 今年以来升贬幅度 -2.90% 2005年汇改以来升贬幅度 29.54% 1年期美元/人民币掉期升水< 1,605 CNY1Y=CFXS>

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4454 6.4608 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.6055 6.5765 R=>