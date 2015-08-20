更新版 1-中国汇市：人民币收创一周新高成交续增，新兴货币动荡成本币掣肘

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
* 人民币逆转早盘跌势收创一周新高
* 中间价亦五连升至一周新高
* 央行强力干预，成交续放大至五个月次高
* 新兴货币动荡，短期维稳重占上风 (增加更多细节和评论)
路透上海8月20日 - 人民币兑美元即期 周四逆转早盘跌势收创一周新高；中间价亦五连升至一周新高，因国际美元走弱。交易员表示，央行再现强力干预稳定市场预期，成交则继续放大；而新兴市场货币动荡加剧，令人民币“左右为难”，估计短期维稳将重占上风。
他们并指出，购汇需求仍甚，贬值预期已然被激发，掉期曲线继续陡峭，央行维稳压力和难度明显上升。若考虑亚洲货币的整体稳定，人民币继续大动的负面作用将更明显。
“近期每天都是这样，尾盘就把(美元)价格砸下来，缩小和中间价的价差，今天盘中也有几波冲击，现在购汇量也很多，贬值预期比以前更厉害了，想稳住更不容易了。”一中资行交易员表示。
一大行外汇业务主管指出，现在大的趋势是看人民币贬值，但还是应在可控的情况下，每年贬值个一定幅度，整体相对稳定也没什么不好，“现在市场反应还是比较强烈，短期还是维稳为主吧。”
今日人民币兑美元即期成交额 达388亿美元，较昨日的354亿美元续增近一成，成交量再度刷新五个月以来次高。人民币兑美元成交额此前曾在8月12日创下568亿美元的历史天量，而3月19日的成交额为424亿美元。
交易员并指出，近期新兴货币动荡，对人民币波动形成掣肘，这亦要求人民币保持稳定。
新兴货币方面，继昨日越南央行宣布贬值并继续扩大波动区间后，人民币贬值影响波及哈萨克斯坦，该国货币坚戈官方汇率 在宣布实施浮动汇制后的首个交易日大跌26.2%。此前该国在全球原油价格大降重击下，推出自由浮动汇率制度。
另外，路透调查显示，继人民币意外贬值后，人民币空仓规模升至逾五年以来最高，过去两周新兴亚币的前景恶化，严重程度为数年来之最。新兴货币普遍遭遇数年来最大规模空头押注。
中国银行周四发布跨境人民币指数（CRI）显示，6月中国银行CRI指数为293点，较上月涨21个点，创出自该指数公布以来的记录新高；与上月相比，人民币在各类跨境收支中使用水平加快上升，但人民币回流规模偏大，资本项目输出人民币规模仍有待提升。
国际货币基金组织(IMF)周三称，将维持特别提款权(SDR)货币篮子组成至2016年10月，给市场更多时间对人民币可能被纳入SDR篮子进行调整。IMF理事会计划11月就是否把人民币纳入SDR做出决策。
全球汇市方面， 挪威克朗兑欧元周四跌至逾七个月来最低水平，此前公布的数据显示挪威第二季度经济放缓，给未来数月该国进一步放松货币政策留下了可能。而美元兑欧元和日圆周四处于守势，美元下跌亦给加元和澳元带来喘息之机，晚间关注旧金山联储总裁威廉姆斯讲话。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.389 6.3955 0.10% 中间价 6.3915 6.3963 0.08% 成交额 388亿美元 354亿美
元 日内美元兑人民币相对于中 +0.14%(上限±2%) 日高 日低 间价最大波幅 日内波动幅度(pips) 177 6.383 6.4007 今年以来升贬幅度 -2.90% 2005年汇改以来升贬幅度 29.54% 1年期美元/人民币掉期升水< 1,605 CNY1Y=CFXS>
离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4454 6.4608 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.6055 6.5765 R=>
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-