中国企业：中核将竞购Enel所持Slovenske Elektrarne部分股权--官员

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透布拉格8月20日 - 斯洛伐克经济部长Vazil Hudak周四称，预计中国核工业集团公司将在8月底之前、对意大利国家电力公司(Enel) 所持斯洛伐克电力生产商Slovenske Elektrarne的部分股权发出具有约束力的投标。
“目前已有两家投标方发出具有约束力的投标，中国核工业集团公司目前正在对Slovenske Elektrarne展开尽职调查(due diligence)，预计会在8月底之前发出具有约束力的投标，”Hudak向记者表示。
“意大利国家电力公司告知斯洛伐克政府，该公司将在9月初从投标方中择优选择，”他表示。
意大利国家电力公司正寻求出售所持Slovenske Elektrarne的66%股权，为自身发展提供融资。这家意大利集团已表示，预计将在今年第四季完成一部分少数股权的出售事宜。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-