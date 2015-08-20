中国企业：中核将竞购Enel所持Slovenske Elektrarne部分股权--官员

路透布拉格8月20日 - 斯洛伐克经济部长Vazil Hudak周四称，预计中国核工业集团公司将在8月底之前、对意大利国家电力公司(Enel) 所持斯洛伐克电力生产商Slovenske Elektrarne的部分股权发出具有约束力的投标。

“目前已有两家投标方发出具有约束力的投标，中国核工业集团公司目前正在对Slovenske Elektrarne展开尽职调查(due diligence)，预计会在8月底之前发出具有约束力的投标，”Hudak向记者表示。

“意大利国家电力公司告知斯洛伐克政府，该公司将在9月初从投标方中择优选择，”他表示。

意大利国家电力公司正寻求出售所持Slovenske Elektrarne的66%股权，为自身发展提供融资。这家意大利集团已表示，预计将在今年第四季完成一部分少数股权的出售事宜。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)