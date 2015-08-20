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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 17:10 BJT

《全球汇市》挪威克朗创七个月最低，因GDP数据不佳催生央行降息押注

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1135 1.1117 0.16 -7.95 1.2097

美元/日圆 123.86 123.78 0.06 3.68 119.68

欧元/日圆 137.92 137.63 0.21 0.00 144.77

美元/瑞郎 0.9625 0.9651 -0.27 -3.18 0.9941

英镑/美元 1.5624 1.5678 -0.34 0.33 1.5573

美元/加元 1.3163 1.3128 0.27 13.30 1.1618

澳元/美元 0.7284 0.7345 -0.83 -10.82 0.8168

新西兰元/美元 0.6578 0.6596 -0.27 -15.63 0.7797

欧元/瑞郎 1.0716 1.0736 -0.19 0.00 1.2026

欧元/英镑 0.7124 0.7093 0.44 0.00 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4627 9.4822 -0.21 0.00 9.4688

美元/挪威克朗 8.2886 8.2909 -0.03 10.93 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/郑茵/刘秀红；审校 王洋/李春喜/高琦/艾茂林)

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