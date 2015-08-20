东北亚情势：韩国向北韩发射数十枚炮弹，回击北韩对扩音器的开火

路透首尔8月20日 - 韩国国防部表示，周四在韩朝西部边境的韩方境内，韩国对于北韩（朝鲜）的开火来源处进行了炮击。

韩国军队发射了“数十枚”155mm口径的炮弹，因之前北韩对韩国的一个宣传扩音器开火。

“我们的军队已经加强警戒，会密切关注北韩军队的行动。”韩国国防部在声明中表示。（完）