台湾货币市场：8月21日及本提存期资金预期变化一览表

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透台北8月21日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期533.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------------ (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)6,859.5亿台币： 08/24 460.00亿台币 08/25 5,598.00亿台币 08/26 1,487.80亿台币 08/27 1,891.50亿台币 08/28 816.5亿台币 08/31 2,127.50亿台币 09/01 1,090.50亿台币 09/02 2,131.00亿台币 09/03 1,256.70亿台币 --公债付息共21.0亿台币。 8/22：100甲8期4息11.25亿台币。 8/24：101甲8期3息9.75亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： *--8/24: 韩国开发银行(The Korea Development Bank)12亿人民币债券发行。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)