更新版 1-台湾货币市场：短率续在低位游走，股市不振料短钱更多

* 央行将隔拆代收短率连三日稳在0.370% * 市场资金需求不振 * 短票利率料向大型银行开出的0.50%靠拢 * 债券附条件交易区间也在低位未变 (更新拆款以及央行发行存单细节) 记者 高洁如 路透台北8月20日 - 台湾银行间短率周四续在低位。交易员表示，央行将短期隔拆利率 暂停在0.370%，目前短率也多稳于此；惟近期台股大跌，投资信心薄弱，短期资金退出股市 料令市场短钱充斥。 他们并称，景气疲弱，也不排除央行可能在9月的季度理监事会议以降息因应。只不过 ，也有金融业人士认为，目前市场利率已低，降息对提振投资效果可能不大，后续衍生的效 果也不能忽略。 〞看来各家银行钱都很多，但需求实在不大，〞一位大型公股商银交易人士说。 台湾公股银行--土地银行董事长徐光曦周三指出，这波台湾经济不景气问题出在出口衰 退，汇率贬值比降息效果更好；料在无通缩疑虑的情况下，短期内央行不会降息。 台湾股市周三收跌1.9%，再创近两年低位，周四盘中更一度跌破八千点大关，惟终盘小 幅收升0.1%。 交易员认为，目前银行间资金需求不振，大多只能仰赖央行冲销。预估央行本周可能都 会将短率固定在0.370%，不致变动。 台湾央行周四委托银行代收隔夜资金利率周四连续第三日不动，将隔拆利率暂停在0.37 0%。 **大型银行调降短票利率至0.50%** 短票方面，票券商交易员表示，由于大型银行将短票利率由0.52%调降至0.50%，预料这 对市场将有指标作用，短票利率有望朝区间低位靠拢。 不过大型票券商交易员指出，虽然大银行调降短票利率，但整体市场票量还是不多，因 此也只能酌量分配给大型银行。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平 0.371% 0.370% 均利率 --隔夜拆款利率区间 0.290-0.400% 0.290-0.384% --一周拆款利率区间 0.368-0.435% 0.370-0.430% --两周拆款利率区间 0.372-0.450% 0.370-0.450% 他们认为，短期内若是央行没有动作，则短票利率将先暂停在0.50%，此将是近期利率 走低的满足点。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.50-0.51%，上日在0.50-0.52%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 508%，前日在0.517%；上日成交量54.58亿台币，前日116.14亿台币。 台湾央行周四共发行5,884.8亿台币定存单，若较今日存单到期金额5,884.30亿台币， 存单发行余额增加0.5亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为385亿台币，累积超额准备为3,545亿台币 、加计前期1%的超额准备4,565亿台币。 **国际债交割令资金分配不均** 债市附买回(RP)市场方面，交易员指出，今日国际债券市场有交割的紧缩因素，市场资 金分配不均，有多有缺；至于银行及寿险的资金则是平稳偏多。 今日国际债方面的交割有：美商花旗集团公司发行5.3亿人民币债券；德意志银行新加 坡分行发行3亿人民币债券。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.50-0.52%，同上日，区间低位成交不 少；10天期以上公司债RP主要成交在0.60-0.62%，也持平上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率在0.42%，区间在0.44-0.48 %，同上日，高位成交稀落。 公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间在0.47-0.52%，较上日的0 .48%-0.52%区间低位略有下移；这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象 不同，有所差异。(完) (审校 黄凯)