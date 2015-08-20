中国并购：下半年并购交易额增势将略放缓，全年仍会创纪录--普华永道

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透上海8月20日 - 国际会计及咨询机构--普华永道周四发布报告称，上半年中国地区企业并购交易额创历史新高。受近期资本市场动荡影响，预计下半年增势略有放缓，不过今年全年仍将是中国地区企业并购交易活动创纪录的一年。
上半年中国地区并购交易总额达3,520亿美元，环比增长57%；其中境内战略并购金额达2,323亿美元，同比增长60%；私募股权基金投资交易额亦增长62%。
报告预计，下半年科技行业并购将持续活跃，这一趋势部分受惠于政府的大力支持和鼓励科技和创新，同时行业整合和由百度 、阿里巴巴 和腾讯 等行业巨头引领的并购扩张战略也带动了科技业并购交易的进行。
报告还认为，金融服务业的并购活动下半年将保持良好态势，原因包括中国银行业海外并购活动仍将活跃，不少银行将积极布局海外以支持国内客户日益增长的全球业务需求；国内金融机构的重组机会较多；资产管理公司、银行和基金公司在上市前有更多Pre-IPO投资机会。
不过A股市场动荡造成的定价不确定性，战略投资者并购交易的增长势头将有所放缓，而借壳上市、A股上市企业并购以及涉及上市企业的交易活动亦会受到影响。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-