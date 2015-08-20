港股业绩：恒基地产中期基础盈利升5%，下半年在港有2,600个住宅供出售

路透香港8月20日 - 香港主要地产商--恒基地产 周四宣布，今年上半年基础盈利同比增5%，受益物业发展及租赁业务收益俱升。公司称，在港有约2,600个住宅单位于下半年可供出售，而收租物业组合不断扩展，租金收入将进一步提升。

截至6月底止半年，恒地在撇除投资物业重估因素后的基础盈利为52.91亿港元，去年同期为50.3亿港元。期内物业销售税前盈利同比升27%，应占税前租金净收入则增一成。

期内，恒地推出多个香港住宅项目发售，录得自占香港物业销售额53.19亿港元。连同尚存现货，恒地在香港约有2,600个住宅单位于下半年可供出售。

此外，截至6月底止，马鞍山新盘＂迎海.星湾御＂、以及位于长沙湾之＂晓盈＂及＂Global Gateway Tower＂，预售所得之自占物业销售金额合共约52.75亿港元，均预期可于下半年竣工，有关盈利有望于本年度入账。

在租务方面，恒地在中港两地拥有庞大的投资物业组合，上半年为公司带来应占租金总收入40.27亿港元。此外，恒地近日于内地以38.72亿元人民币投得一幅位处上海徐汇滨江地区、面积约20万平方尺之优质商办用地。多个商业项目亦正在兴建中，随着集团收租物业组合不断扩展，预期租金收入将进一步提升。

与其他大型发展商不同，恒地除了收购土地发展外，亦积极在香港收购市区旧楼项目以进行重建。公司表示，此等项目中有17个已购入全部业权，预计重建后可提供148万平方尺自占楼面，预计大部份项目可于2016-17年开售。

此外，公司有28个市区重建项目已购入八成以上业权，符合申请强制拍卖以完成收购全部业权并进行重建的门槛。该等项目合共可为公司带来216万平方尺楼面，料可在2017-19年间开售。

截至6月底，恒地持有约4,450万平方米的新界农地，为本港拥有最多新界土地之发展商，此等农地在申请改变用途并完成补地价后方可用作发展之用。（完）

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