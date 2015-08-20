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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 18:17 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，终止四日连跌走势

“市场已处于卖超状态，今日期胶属于自发反弹，”某驻东京的交易员称。

自6月初触及247.9日圆高位以来，TOCOM期胶至周三已经累计下跌约26%。

“市场修正可能会延续到下周初，但总体人气料仍疲软，因围绕中国需求放缓以及股市暴跌的担忧仍存，”该交易员称。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 跌90元，收于每吨11,880元(1,859.88美元)，脱离早先高点12,150元。

新加坡商品交易所(SICOM)9月期胶 最新报每公斤129.6美分，跌1.0美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/孙国玉；审校 艾茂林/郑茵)

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