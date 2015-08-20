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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 18:10 BJT

中港个股：中国远洋称天津附近锚地船舶未受爆炸事故影响

路透香港8月20日 - 中国主要综合航运企业--中国远洋 周四称，公司在天津附近锚地船舶均未受到滨海新区危险品仓库爆炸事故影响，船舶及船员处于安全状态，仅部分下属单位设施受损。

中国远洋在交易所的声明称，截至目前，除挂靠天津港部分船舶班期和货物装载受到一定影响外，公司生产经营正常运行。此次爆炸事故造成公司个别在津下属单位办公室设施受到不同程度损毁、部分集装箱箱体受损、少数员工受轻伤。

中国远洋称，上述事项不会对公司财务产生重大不利影响。

8月12日，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生剧烈爆炸，事故造成严重死伤，港口、厂房及近万辆汽车亦遭损毁。

中国中共中央政治局周四上午召开会议指出，对天津港8·12爆炸事故要彻查事故责任并严肃追责，对事故周边群众及企业的受损情况，合情合理研究制定救助、补偿方案。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校)

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