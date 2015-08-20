中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透伦敦8月20日 - 以下为IRONFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧洲市场周四早盘波动于1.1120-1.1160之间。有效突破该区间上端有望进一步升向1.1200区域，而跌穿下端将可能试探下一支撑位1.1080。相对强弱指标(RSI)尽管高于50，但已转为向下，而平滑异同移动平均线(MACD)已触底上行。动能信号指向不一，因此至少目前最好离场观望。整体走势方面，只要不超出1.0800-1.1500波动区间，长期前景仍为持稳。上行突破1.1500心理区域料将带来更多看涨影响，而跌穿1.0800后才能确认日线图下一支撑位，并有可能将整体偏向转回至看跌。
澳元/美元：周二触及0.7320支撑位，周三有所反弹。4小时图均线构成仍暗示短线横盘整理，由此判断短线走势暂时维持中性。不过，预计空头最终会夺回控制权，推动汇率下行。RSI触及阻力线，似乎即将跌回50下方，而MACD尽管指向上方，但仍为负值，而且仍低于各自下行线。有效跌穿0.7320将确定下行格局，并可能进一步跌向0.7250。日线图显示，头肩底形态已构筑完成，且未能突破0.7500心理区域，表明持续长期下行趋势还将继续。不过，最好等到跌穿8月12日低位0.7215之后再行确认更长期的下行走势。跌穿后将确认日线图的下一支撑位，并可能进一步试探0.7000心理支撑区域。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1159 1.1117 0.38 -7.75 1.2097
美元/日圆 123.95 123.78 0.14 3.76 119.68
欧元/日圆 138.30 137.63 0.49 -4.77 144.77
美元/瑞郎 0.9639 0.9651 -0.12 -3.04 0.9941
英镑/美元 1.5630 1.5678 -0.31 0.37 1.5573
美元/加元 1.3166 1.3128 0.29 13.32 1.1618
澳元/美元 0.7299 0.7345 -0.63 -10.64 0.8168
新西兰元/美元 0.6592 0.6596 -0.06 -15.45 0.7797
欧元/瑞郎 1.0756 1.0736 0.19 -10.56 1.2026
欧元/英镑 0.7138 0.7093 0.63 -7.96 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.5039 9.4822 0.23 1.01 9.4688
美元/挪威克朗 8.2922 8.2909 0.02 10.98 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 郑茵)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同