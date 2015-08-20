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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 18:30 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦8月20日 - 以下为IRONFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧洲市场周四早盘波动于1.1120-1.1160之间。有效突破该区间上端有望进一步升向1.1200区域，而跌穿下端将可能试探下一支撑位1.1080。相对强弱指标(RSI)尽管高于50，但已转为向下，而平滑异同移动平均线(MACD)已触底上行。动能信号指向不一，因此至少目前最好离场观望。整体走势方面，只要不超出1.0800-1.1500波动区间，长期前景仍为持稳。上行突破1.1500心理区域料将带来更多看涨影响，而跌穿1.0800后才能确认日线图下一支撑位，并有可能将整体偏向转回至看跌。

澳元/美元：周二触及0.7320支撑位，周三有所反弹。4小时图均线构成仍暗示短线横盘整理，由此判断短线走势暂时维持中性。不过，预计空头最终会夺回控制权，推动汇率下行。RSI触及阻力线，似乎即将跌回50下方，而MACD尽管指向上方，但仍为负值，而且仍低于各自下行线。有效跌穿0.7320将确定下行格局，并可能进一步跌向0.7250。日线图显示，头肩底形态已构筑完成，且未能突破0.7500心理区域，表明持续长期下行趋势还将继续。不过，最好等到跌穿8月12日低位0.7215之后再行确认更长期的下行走势。跌穿后将确认日线图的下一支撑位，并可能进一步试探0.7000心理支撑区域。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1159 1.1117 0.38 -7.75 1.2097

美元/日圆 123.95 123.78 0.14 3.76 119.68

欧元/日圆 138.30 137.63 0.49 -4.77 144.77

美元/瑞郎 0.9639 0.9651 -0.12 -3.04 0.9941

英镑/美元 1.5630 1.5678 -0.31 0.37 1.5573

美元/加元 1.3166 1.3128 0.29 13.32 1.1618

澳元/美元 0.7299 0.7345 -0.63 -10.64 0.8168

新西兰元/美元 0.6592 0.6596 -0.06 -15.45 0.7797

欧元/瑞郎 1.0756 1.0736 0.19 -10.56 1.2026

欧元/英镑 0.7138 0.7093 0.63 -7.96 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5039 9.4822 0.23 1.01 9.4688

美元/挪威克朗 8.2922 8.2909 0.02 10.98 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 郑茵)

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