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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 18:45 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油价格创2008年来新低，因原油价格疲软

美国原油产量增加，加之中东原油产出创纪录，且人们对亚洲经济体需求下滑心存忧虑，导致油价周四下挫。

此外，新加坡燃料油市场也未见有供给短缺，油价无从获得支撑。

据IE新加坡数据显示，截止8月19日一周，运至新加坡的船货反弹至150万吨左右，前周曾创下年内最低。

市场面消息，据业内消息人士称，Petron因10月的例行维护，计划关闭位于马来西亚的Port Dickson炼厂，该炼厂日加工量为8.8万桶。

其中一消息人士表示，关闭期间将从10月1日或2日开始，直到11月中，为期约40天。

现货交易没有可报交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/孙茉莉; 审校 王洋)

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