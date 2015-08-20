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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 19:32 BJT

马来西亚期市：棕榈油连续第二日下滑，受全球大宗商品疲势拖累

路透雅加达8月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二日下滑，
因全球大宗商品市场走弱对植物油价格构成压力。

    马来西亚11月棕榈油合约 收低1.87%报每吨1,997马币，创
下逾一周最低收盘水准。前一日曾下跌1.2%。
    
    今日稍早，价格曾触及1,983马币，随后扳回一部分跌幅。

    成交量报55,389口，高于以往约35,000口的每日均量。
    
    一位吉隆坡的交易员说，随着全球大宗商品市场持续下跌，棕榈油市
场也受拖累。

    美国大豆期货周四连续第三日下滑，因中西部产区迎来降雨，缓解了
干旱，从而提振了产出将增加的预期。
    
    其它植物油市场，美国9月豆油期货 在亚洲尾盘下跌0.3%，大
商所主力豆油期货 下跌0.1%。(完)
      
     
      
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 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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