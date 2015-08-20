东南亚股市：下滑，菲律宾股市临近年内低点

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透曼谷8月20日 - 东南亚股市周四下滑，受累于资金外流和能源类股遭抛售，菲律宾股市在假期前收盘接近年内最低。
越南股市 收低1.9%，上日下滑0.4%，当时央行令越南盾贬值。
菲律宾股市 收低0.9%，报7,278.98，为1月6日来最低收位。
据证交所数据显示，外资净抛售12亿披索股票，其中包括能源企业Energy Development ，该股下挫近3%。
菲律宾股市周五将休市，下周一恢复。
泰国SET指数 下滑0.5%，扭转周三的温和涨势。
泰国股市外资连续第三天净卖出，规模为47亿泰铢。
马来西亚股市 重拾跌势，新加坡股市 和印尼股市 双双触及2014年2月来最低收位。
据花旗8月20日的报告，调降对印尼股市预期，预期印尼大盘指数到2015年底将在5,000点，到2016年底将到5,700点，指引经济放缓且基础设施相关项目进展缓慢。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 339.69 -3.96 -1.15 -17.30 410.77
新加坡 3009.78 -31.47 -1.03 -10.56 3365.15
马来西亚 1577.41 -5.03 -0.32 -10.44 1761.25
泰国 1372.53 -6.59 -0.48 -8.36 1497.67
印尼 4441.91 -42.33 -0.94 -15.02 5226.95
菲律宾 7278.98 -65.75 -0.90 +0.67 7230.57
越南 566.69 -11.13 -1.93 +3.86 545.63
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法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同