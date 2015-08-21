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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 15:07 BJT

修正-东南亚股市：下滑，菲律宾股市临近年内低点(8月20日)

(更正：正文最后一段应为“指因经济放缓...”，非“指引经济放缓...”)

路透曼谷8月20日 - 东南亚股市周四下滑，受累于资金外流和能源类股遭抛售，菲律宾股市在假期前收盘接近年内最低。

越南股市 收低1.9%，上日下滑0.4%，当时央行令越南盾贬值。

菲律宾股市 收低0.9%，报7,278.98，为1月6日来最低收位。

据证交所数据显示，外资净抛售12亿披索股票，其中包括能源企业Energy Development ，该股下挫近3%。

菲律宾股市周五将休市，下周一恢复。

泰国SET指数 下滑0.5%，扭转周三的温和涨势。

泰国股市外资连续第三天净卖出，规模为47亿泰铢。

马来西亚股市 重拾跌势，新加坡股市 和印尼股市 双双触及2014年2月来最低收位。

据花旗8月20日的报告，调降对印尼股市预期，预期印尼大盘指数到2015年底将在5,000点，到2016年底将到5,700点，指因经济放缓且基础设施相关项目进展缓慢。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 339.69 -3.96 -1.15 -17.30 410.77

新加坡 3009.78 -31.47 -1.03 -10.56 3365.15

马来西亚 1577.41 -5.03 -0.32 -10.44 1761.25

泰国 1372.53 -6.59 -0.48 -8.36 1497.67

印尼 4441.91 -42.33 -0.94 -15.02 5226.95

菲律宾 7278.98 -65.75 -0.90 +0.67 7230.57

越南 566.69 -11.13 -1.93 +3.86 545.63

(完)

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