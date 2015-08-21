修正-东南亚股市：下滑，菲律宾股市临近年内低点(8月20日)

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
(更正：正文最后一段应为“指因经济放缓...”，非“指引经济放缓...”)
路透曼谷8月20日 - 东南亚股市周四下滑，受累于资金外流和能源类股遭抛售，菲律宾股市在假期前收盘接近年内最低。
越南股市 收低1.9%，上日下滑0.4%，当时央行令越南盾贬值。
菲律宾股市 收低0.9%，报7,278.98，为1月6日来最低收位。
据证交所数据显示，外资净抛售12亿披索股票，其中包括能源企业Energy Development ，该股下挫近3%。
菲律宾股市周五将休市，下周一恢复。
泰国SET指数 下滑0.5%，扭转周三的温和涨势。
泰国股市外资连续第三天净卖出，规模为47亿泰铢。
马来西亚股市 重拾跌势，新加坡股市 和印尼股市 双双触及2014年2月来最低收位。
据花旗8月20日的报告，调降对印尼股市预期，预期印尼大盘指数到2015年底将在5,000点，到2016年底将到5,700点，指因经济放缓且基础设施相关项目进展缓慢。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 339.69 -3.96 -1.15 -17.30 410.77
新加坡 3009.78 -31.47 -1.03 -10.56 3365.15
马来西亚 1577.41 -5.03 -0.32 -10.44 1761.25
泰国 1372.53 -6.59 -0.48 -8.36 1497.67
印尼 4441.91 -42.33 -0.94 -15.02 5226.95
菲律宾 7278.98 -65.75 -0.90 +0.67 7230.57
越南 566.69 -11.13 -1.93 +3.86 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)