中国经济：广东推出122个PPP项目，总投资额达2,814亿元--新华

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京8月20日 - 新华社周四报导称，中国广东省在前期成功运用政府和社会资本合作(PPP)模式新建和改造一批公共服务项目的基础上，再次推出122个项目，总投资额达2,814亿元人民币，涵盖交通基础设施、市政公用设施、社会事业、水利工程、保障性安居工程、生态环境保护等六大领域。
报导援引今日举行的广东省推广PPP模式项目推介会称，本次推介的项目具有价格调整机制相对灵活、市场化程度相对较高、投资规模相对较大、需求长期稳定等特点。且相当部分项目本身可以提供现金流，兼有经济效益和社会效益。
“广东新业态、新产业对经济增长的拉动力持续增强，良好的经济运行态势，为广东在基础设施建设和公共服务领域推广运用PPP模式带来了难得的机遇。”报导称。
近年来，广东地区生产总值和财政收入一直位列全国首位，上半年，广东全省实现地区生产总值3.45万亿元，同比增长7.7%，高出全国0.7个百分点。
此前，广东省政府出台了《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的实施意见》，明确了PPP模式的适用领域、运作方式、项目管理、投资回报、风险防范、项目监督、退出机制、保障政策等，为加快推广PPP模式奠定了制度基础。
在财政支持方面，广东鼓励各地政府可根据自身财力状况设立PPP融资支持基金、对PPP项目前期费用给予适当补贴对项目融资适当给予贴息，依据绩效评价结果给予适当奖励。
同时，积极帮助符合条件的PPP项目纳入国家试点范围，争取相关资金和政策扶持。争取中央财政以奖代补资金，引导和鼓励地方融资平台存量项目转型为PPP项目。
中国财政部6月曾下发通知，要求加快推进PPP项目示范工作，尽早形成一批可复制、可推广的实施范例，助推更多项目落地实施，并组织上报第二批备选示范项目。
为鼓励社会资本通过多种方式参与社会项目建设及运营，国家发展改革委已开辟PPP项目库专栏，公开发布PPP推介项目，首批发布的PPP项目共计1,043个，总投资1.97万亿元。 （完） (发稿 李铮; 审校 张喜良)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-