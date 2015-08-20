国际油市：亚洲航煤和柴油裂解价差稍稍改善，即将迎来炼厂维护

路透新加坡8月20日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周四改善，因交易员预计9月一些炼厂开始维护时供给将减少。

业内消息称，Petron计划从10月1日或2日起，关闭其马来西亚Port Dickson炼厂，进行大约40天的维护。

Petron Malaysia进入现货市场求购43万桶9月和10月船期的油品，交易员表示可能是为了赶在设备维护之前囤货。

Port Dickson炼厂的维护恰逢Petronas将计划在10月或11月关闭旗下Melaka炼厂的一座原油蒸馏装置。

International Enterprise的最新数据显示，截至8月19日的一周，新加坡陆上中质馏分油库存下降近8%至六周低位97.8万桶。

数据显示，自韩国的柴油进口下降，而自中国和马来西亚的进口增加。

上周运往马来西亚的柴油较前一周增加一倍多，也有对南非、多哥和塞舌尔的出口。

对澳洲、印尼和荷兰的出口则下降。

JBC Energy分析师周四表示，印度柴油出口未来几个月可能会稍稍减少，因国内需求增长。

新加坡现货市场，有两笔柴油交易达成，未有航煤交易。

兴隆以每桶较新加坡9月7-11日平均报价升水2.40美元的价格，向维多出售15万桶含硫10ppm的柴油，船期为9月8-12日。

托克以每桶56.40美元的价格，从BP买入15万桶含硫500ppm的柴油，船期为9月9-13日。(完)

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