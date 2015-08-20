国际油市：亚洲航煤和柴油裂解价差稍稍改善，即将迎来炼厂维护

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透新加坡8月20日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周四改善，因交易员预计9月一些炼厂开始维护时供给将减少。
业内消息称，Petron计划从10月1日或2日起，关闭其马来西亚Port Dickson炼厂，进行大约40天的维护。
Petron Malaysia进入现货市场求购43万桶9月和10月船期的油品，交易员表示可能是为了赶在设备维护之前囤货。
Port Dickson炼厂的维护恰逢Petronas将计划在10月或11月关闭旗下Melaka炼厂的一座原油蒸馏装置。
International Enterprise的最新数据显示，截至8月19日的一周，新加坡陆上中质馏分油库存下降近8%至六周低位97.8万桶。
数据显示，自韩国的柴油进口下降，而自中国和马来西亚的进口增加。
上周运往马来西亚的柴油较前一周增加一倍多，也有对南非、多哥和塞舌尔的出口。
对澳洲、印尼和荷兰的出口则下降。
JBC Energy分析师周四表示，印度柴油出口未来几个月可能会稍稍减少，因国内需求增长。
新加坡现货市场，有两笔柴油交易达成，未有航煤交易。
兴隆以每桶较新加坡9月7-11日平均报价升水2.40美元的价格，向维多出售15万桶含硫10ppm的柴油，船期为9月8-12日。
托克以每桶56.40美元的价格，从BP买入15万桶含硫500ppm的柴油，船期为9月9-13日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同