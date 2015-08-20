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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 19:43 BJT

中国企业：安邦保险进入收购葡萄牙银行Novo Banco的排他性谈判阶段

路透里斯本8月20日 - 有消息人士称葡萄牙央行正在与中国安邦保险集团进行排他性谈判，洽商向后者出售曾接受政府援助的银行Novo Banco，将其他两家竞购者晾在一边。

两位知情人士对路透称，中国复兴国际 和美国基金Apollo Global Management 也曾参与竞购，如果与安邦的谈判告吹，则这两家公司可能还将继续竞购。

安邦的一位新闻发言人拒绝就此置评。(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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