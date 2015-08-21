更正-中国企业：安邦保险进入收购葡萄牙银行Novo Banco的排他性谈判阶段

(更正：第二段应为“中国复星国际”，非“中国复兴国际”)

路透里斯本8月20日 - 有消息人士称葡萄牙央行正在与中国安邦保险集团进行排他性谈判，洽商向后者出售曾接受政府援助的银行Novo Banco，将其他两家竞购者晾在一边。

两位知情人士对路透称，中国复星国际 和美国基金Apollo Global Management 也曾参与竞购，如果与安邦的谈判告吹，则这两家公司可能还将继续竞购。