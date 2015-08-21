更正-中国企业：安邦保险进入收购葡萄牙银行Novo Banco的排他性谈判阶段

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
(更正：第二段应为“中国复星国际”，非“中国复兴国际”)
路透里斯本8月20日 - 有消息人士称葡萄牙央行正在与中国安邦保险集团进行排他性谈判，洽商向后者出售曾接受政府援助的银行Novo Banco，将其他两家竞购者晾在一边。
两位知情人士对路透称，中国复星国际 和美国基金Apollo Global Management 也曾参与竞购，如果与安邦的谈判告吹，则这两家公司可能还将继续竞购。
安邦的一位新闻发言人拒绝就此置评。(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。