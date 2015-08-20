中港个股：中行称政策银行获注资可加强商业银行对外信贷支持能力

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透北京8月20日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周四对于政策性银行获得外汇注资表示，政策性银行提升对外融资能力可以加强对商业银行海外信贷业务的支持，中行会用自身优势做好配合。
中行公司金融部总经理黄党贵在银行业例行发布会上表示，政策性金融机构对外融资能力越强，对商业银行提供海外商业信贷的支持就越强；中行将通过自身在“一带一路”沿线分支机构，配合政策性银行做好当地的金融服务。
“中行与国开行、进出口银行等建立了良好的合作关系，也与亚投行、丝路基金等多边金融机构对接，刚刚还与丝路基金签订战略合作协议，中行与各方通过银团贷款等多种方式共同对‘一带一路’提供融资支持，同时这也是中行提升风险管理水平的手段。”他称。
中国央行周二确认，国家外汇储备已于7月15日、7月20日通过其投资平台公司--梧桐树投资平台有限责任公司，分别向国家开发银行 和中国进出口银行注资480亿美元和450亿美元。
央行行长周小川则在接受媒体采访时称，商业银行在“走出去”方面做了不少工作，但发展海外业务较为稳健、谨慎；而国开行和进出口行则步子更大一些。
政策性银行获注资后对外融资能力增强，通过风险共担的机制也将撬动商业银行加入“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)项目投资。
中行国际金融研究所常务副所长陈卫东表示，“银行过去喜欢独揽项目融资，以后在‘一带一路’上将更多采取银团贷款方式，分散风险”；而在汇率风险上，会针对“一带一路”业务发展需要，对开展相关业务的地区进行汇率风险研究甄别。
对于中行在“一带一路”领域的计划，黄党贵介绍，该行今年支持“一带一路”建设相关授信不低于200亿美元，未来三年累计达到1,000亿美元；网点布局方面，中行将实现沿线国家机构覆盖率超50%，进一步增加在南亚、中亚、中东欧、西亚、北非的机构设置。
在支持“一带一路”建设的筹资方面，他提到，中行除了国内存款，在沿线国家有分支机构，可以从当地机构筹集资金；发债也是重要资金来源，除了此前发行的“一带一路”专项债券，还有常规债券筹资。
此前，中行在全球发售四个币种、总规模35.54亿美元的债券，受到市场追捧，获共计120亿美元认购额，超额认购倍数2.4倍。
截至目前，在中国央行指定的17家离岸人民币清算行中，中行获得九家人民币清算行资格。（完） (作者 李贺；审校 张喜良)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同