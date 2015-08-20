国际油市：亚洲汽油裂解价差触及一个半月低点，受累于原油价格疲势

路透新加坡8月20日 - 亚洲汽油裂解价差周四跌至一个半月低点每桶 13.20美元，归因于原油价格下滑，且担心经济前景欠佳，可能会损及包 括燃料在内的消费者需求。 新加坡轻质馏分油库存居高亦令卖家承压。 据官方数据显示，截止8月19日一周库存跳涨10%或118.7万桶，至三 个月高点1,298.1万桶。 皇家荷兰/壳牌石油集团的大举买进也未能提高卖家的士气。据路透 数据，其周四总共采购了约130万桶，占到8月3日现货市场约一半的交易 量。 新加坡现货市场，成交的五笔汽油船货中，壳牌占到了三笔。 壳牌从PTT和SK Energy各买入一艘船期为9月9-13日的船货，价格分 别为每桶63.10美元和63.60美元。 其购买的另一艘船货也是来自于PTT，价格为每桶63.10美元，船期为 9月15-19日。 PTT出售一艘船期为9月15-19日的95号船货给中石油，价格为每桶62. 70美元。 联合石化出售一艘船期为9月13-17日的92号船货给托克，价格为每桶 较新加坡报价升水1.30美元。 亚洲石脑油裂解价差下滑近5%至三周低点每吨79.75美元，因较8月初 相比，本周需求减慢。 炼厂消息，马来西亚国家石油公司(Petronas)计划从10月1日或2日起 ，关闭其马来西亚Port Dickson炼厂，进行大约40天的维护。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)