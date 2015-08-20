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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 20:48 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及一个半月低点，受累于原油价格疲势

路透新加坡8月20日 - 亚洲汽油裂解价差周四跌至一个半月低点每桶
13.20美元，归因于原油价格下滑，且担心经济前景欠佳，可能会损及包
括燃料在内的消费者需求。
    
    新加坡轻质馏分油库存居高亦令卖家承压。
    
    据官方数据显示，截止8月19日一周库存跳涨10%或118.7万桶，至三
个月高点1,298.1万桶。
    
    皇家荷兰/壳牌石油集团的大举买进也未能提高卖家的士气。据路透
数据，其周四总共采购了约130万桶，占到8月3日现货市场约一半的交易
量。
    
    新加坡现货市场，成交的五笔汽油船货中，壳牌占到了三笔。
    
    壳牌从PTT和SK Energy各买入一艘船期为9月9-13日的船货，价格分
别为每桶63.10美元和63.60美元。
    
    其购买的另一艘船货也是来自于PTT，价格为每桶63.10美元，船期为
9月15-19日。
    
    PTT出售一艘船期为9月15-19日的95号船货给中石油，价格为每桶62.
70美元。
    
    联合石化出售一艘船期为9月13-17日的92号船货给托克，价格为每桶
较新加坡报价升水1.30美元。
    
    亚洲石脑油裂解价差下滑近5%至三周低点每吨79.75美元，因较8月初
相比，本周需求减慢。
    
    炼厂消息，马来西亚国家石油公司(Petronas)计划从10月1日或2日起
，关闭其马来西亚Port Dickson炼厂，进行大约40天的维护。(完)
    
      
      
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 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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