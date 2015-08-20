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货币新闻 | 2015年 8月 20日 星期四 20:49 BJT

表格：美国8月13日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿8月20日 - 美国农业部(USDA)周四公布8月13日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花 以千包计)：

当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售

本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦　 314.4 0.0 314.4 378.0 0.0 9,259.6 10,863.2 大麦　 15.0 -15.0 0.0 15.0 0.0 23.8 37.2 玉米 282.7 576.4 859.1 324.0 578.0 47,438.5 48,688.9 高梁 0.0 55.0 55.0 8.7 55.0 8,508.0 5,017.4 大豆 46.4 784.4 830.8 113.9 850.4 50,758.4 46,064.4 豆粕 62.8 170.0 232.8 76.6 172.3 11,454.8 10,403.8 豆油 7.1 0.0 7.1 7.1 0.0 862.1 821.6 皮马棉 1.2 0.0 1.2 1.2 0.0 70.5 54.8 陆地棉 52.8 2.4 55.2 95.9 2.4 2,581.4 4,716.9 稻米 35.0 0.0 35.0 35.7 0.0 796.4 555.5(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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