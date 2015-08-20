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货币新闻 | 2015年 8月 20日 星期四 21:38 BJT

美国热股：NETAPP公布好于预期的季度获利，盘初劲扬6.68%

路透8月20日 - 数据存储设备制造商NETAPP INC 公布的经调整后的季度获利和营收好于预期，因其主要业务云存储产品开始带来收益。

NETAPP周三收报29.78美元，周四盘初劲扬6.68% (完)

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