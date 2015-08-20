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货币新闻 | 2015年 8月 20日 星期四 21:39 BJT

美国热股：PERRY ELLIS INTERNATIONA季度获利好于预期，盘初大涨3.62%

路透8月20日 - 服装零售商PERRY ELLIS INTERNATIONAL 公布第二季获利好于预期，并上调全年财测。

该股周三收报23.48美元，周四盘初上涨3.62%。(完)

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