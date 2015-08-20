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货币新闻 | 2015年 8月 20日 星期四 21:39 BJT

美国热股：BARRICK GOLD股价大涨5.18%，受益于金价涨势

路透8月20日 - BARRICK GOLD 股价上涨，因金价触及近五周来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录暗示，决策者并不急于升息。

BARRICK GOLD周三收报7.9美元，周四盘初大涨5.18%。

(完)

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