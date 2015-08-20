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货币新闻 | 2015年 8月 20日 星期四 21:39 BJT

美国热股：雪佛龙盘初下滑，因原油价格下挫

路透8月20日 - 雪佛龙(Chevron) 周四盘初股价下滑，因美国原油价格跌至接近每桶40美元，为2009年来最低。因北美和中东供给增加，令库存增至纪录高位。

雪佛龙周三收报80.91美元。周四盘初下滑0.8%。(完)

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