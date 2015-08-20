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货币新闻 | 2015年 8月 20日 星期四 23:21 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价下降

路透8月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下跌，因海岬型船运价下降。

乾散货运价指数下跌17点，或1.65%，报1,014点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降94点，或5.3%，报1,679点。日均获利下降793美元，报11,977美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升3点，报1,052点，日均获利增加27美元，至8,377美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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