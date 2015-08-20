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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 01:11 BJT

金属期市：期铜从六年低位反弹，因美元下跌

路透伦敦8月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四上涨，因美元下跌扶助投资者看到铜价降至近六年低位后买入的价值，尽管投资者仍然担心中国股市下跌可能暗示该国经济存在深层次问题。

美联储周三公布的会议记录暗示决策者不急于升息后，美元下跌，使以美元计价的金属对非美国投资者而言更便宜。

中国股市沪综指周四缩量收低3.4%，拖累亚洲股市跌至两年低位，并凸显对全球第二大经济体和最大铜消费国中国经济的信心十分脆弱。

LME三个月期铜 收高2.7%，报每吨5,119美元，周三报4,985美元，当日盘中触及六年低位4,976美元。

铜价跌势在8月加深，令年内迄今跌幅扩大至20%。

“市场对中国的信心很负面，但我们开始看到反弹的迹象，中国正在干预市场，”Bernstein分析师Paul Gait表示。

“市场肯定接近铜价格周期的底部。全球需要开发更多铜矿，但以目前的价格来看，是不可能的，所以这不是均衡价格。”

上海保税区仓库铜升水<0#BASEBW-SHMET>周三上涨5美元至95-100美元，创下2014年9月来最高，反映需求改善。

据咨询公司CRU的数据，上海保税仓库库存从6月中旬的峰值70万吨降至57万吨。LME铜库存为35.3625万吨，仍接近1月高位，但数据显示取消仓单上升至11,450吨。

“对于市况转弱，铜生产商减产的反应比其他金属生产商更快。今年稍后铜价更稳定的基础存在，”AME Group分析师Matt Fusarelli说。

期镍 收报10,405美元，低于周三收盘价10,410美元。

期锡 收盘时没有成交，买盘最后报15,200美元，低于周三的15,350美元。

期铝 收涨1.1%，报每吨1,575美元。期锌 收报1,816美元，昨日报1,784美元。期铅 从1,691美元上涨至1,716美元。(完)

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