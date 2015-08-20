金属期市：期铜从六年低位反弹，因美元下跌

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透伦敦8月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四上涨，因美元下跌扶助投资者看到铜价降至近六年低位后买入的价值，尽管投资者仍然担心中国股市下跌可能暗示该国经济存在深层次问题。
美联储周三公布的会议记录暗示决策者不急于升息后，美元下跌，使以美元计价的金属对非美国投资者而言更便宜。
中国股市沪综指周四缩量收低3.4%，拖累亚洲股市跌至两年低位，并凸显对全球第二大经济体和最大铜消费国中国经济的信心十分脆弱。
LME三个月期铜 收高2.7%，报每吨5,119美元，周三报4,985美元，当日盘中触及六年低位4,976美元。
铜价跌势在8月加深，令年内迄今跌幅扩大至20%。
“市场对中国的信心很负面，但我们开始看到反弹的迹象，中国正在干预市场，”Bernstein分析师Paul Gait表示。
“市场肯定接近铜价格周期的底部。全球需要开发更多铜矿，但以目前的价格来看，是不可能的，所以这不是均衡价格。”
上海保税区仓库铜升水<0#BASEBW-SHMET>周三上涨5美元至95-100美元，创下2014年9月来最高，反映需求改善。
据咨询公司CRU的数据，上海保税仓库库存从6月中旬的峰值70万吨降至57万吨。LME铜库存为35.3625万吨，仍接近1月高位，但数据显示取消仓单上升至11,450吨。
“对于市况转弱，铜生产商减产的反应比其他金属生产商更快。今年稍后铜价更稳定的基础存在，”AME Group分析师Matt Fusarelli说。
期镍 收报10,405美元，低于周三收盘价10,410美元。
期锡 收盘时没有成交，买盘最后报15,200美元，低于周三的15,350美元。
期铝 收涨1.1%，报每吨1,575美元。期锌 收报1,816美元，昨日报1,784美元。期铅 从1,691美元上涨至1,716美元。(完)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同