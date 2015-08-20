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债券 | 2015年 8月 21日 星期五 01:31 BJT

南非汇市：兰特兑美元短暂跌破13兰特心理关口后反弹，料后市仍然疲弱

路透约翰内斯堡8月20日 - 南非兰特兑美元周四反弹，此前跌穿13.00兰特心理关口，但料后市仍然疲弱，因中国经济成长忧虑降低投资者对新兴市场货币的兴致。

交易商表示，部份投资者降低对美联储下月升息的预期，为兰特带来短暂喘息，但鉴于南非经济前景黯淡，料兰特后市将走低。

汤森路透数据显示，兰特兑美元触及13.0050兰特日内低位，此为2001年12月来最低水准。

但在1552 GMT，兰特兑美元反弹至12.8700兰特，高于周三收报的12.8900，受助于美元全面下跌，因投资者降低对美联储下月升息的押注。(完)

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