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债券 | 2015年 8月 21日 星期五 01:56 BJT

欧元债市：南欧公债收益率上涨，因希腊称该国总理将辞职

路透伦敦8月20日 - 葡萄牙、意大利和希腊公债收益率周四上涨，此前希腊政府官员称总理齐普拉斯将辞职。

此举为希腊在9月20日提前大选扫清道路。

消息人士周四表示，希腊使用新获得的救助资金偿还了一笔欧洲央行的重要贷款。

意大利10年期公债收益率 周四稍早降至低位1.77%，但在希腊消息后，该收益率收高2个基点，报1.83%。

葡萄牙10年期公债收益率 上涨12个基点，报2.62%。希腊两年期公债收益率 上扬78个基点，报12.15%。

西班牙10年期公债收益率 持平在2.0%，但从周四日内低位1.94%反弹。

“初步印象是，市场对希腊消息的反应是合理的，因担心随着竞选活动的展开，通过经济改革计划的重要性将退居次席，”Rabobank利率策略师在报告中说。

“这进而会引发市场担忧，希腊能否履行为签署第三轮救助协议而做出的立法承诺。”

欧元区公债收益率周四走低，因油价重挫推低通胀预期，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新会议记录显示，决策者仍对10年来首次升息感到信心不足。

在希腊消息后，10年期德债收益率 保持在低位，下降6个基点，至一周低位0.57%。(完)

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