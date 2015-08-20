美国债市：公债收益率下降，因美联储9月升息的可能性下降

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
* 美联储会议记录没有为何时升息提供明确线索
* 油价骤降加剧通胀担忧
* 财政部标售五年期TIPS，需求创纪录高位
路透纽约8月20日 - 美国公债收益率周四下跌，美联储最新一份会议记录没有为联储将有多快升息提供明确线索，令市场对下月升息的预期减弱。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员上月普遍认同，经济正在接近应该升息的状况，但担心通胀低迷及全球经济疲软构成的风险太大，所以不能承诺升息。
“美联储将不会在9月升息。联储决策者并未给出明确的升息时间表，人们原本以为美联储会传递升息的信息，”D.A. Davidson固定收益副总裁Mary Ann Hurley说。
指标10年期公债 最新上涨11/32，收益率报2.09%，自6月中触及2.50%后不断走低。
周四在美国短期利率场外交易市场，交易商预计美联储9月升息的机率为33%，一周前为48%。
油价降至六年半低位，加剧低通胀的忧虑。美国原油周四降至每桶近40美元，在今年大西洋飓风季第一个飓风来袭的消息公布后，美国原油期价由跌转升。
但通胀忧虑没有降低对周四美国五年期通膨保值债券(TIPS)标售的需求。
投资者对美国财政部标售160亿美元五年期TIPS的需求创下纪录高位，因近期TIPS下跌吸引了想低吸的市场人士参加标售。
经济数据也显示美国经济仍不断增强。
7月美国成屋销售上升至近八年半高位，大西洋沿岸中部地区8月制造业活动加速扩张，是美国经济稳步增长的最新迹象，可能驱使美联储在今年升息。
财政部下周将标售900亿美元新的附息债券，包括260亿美元两年期公债、350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-29/32 (-01/32) 0.674
五年期公债 100-20/32 (+01/32) 1.492
10年期公债 99-06/32 (+11/32) 2.091
30年期公债 102-08/32(+1-04/32) 2.764(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。