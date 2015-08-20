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债券 | 2015年 8月 21日 星期五 03:34 BJT

美国债市：公债收益率下降，因美联储9月升息的可能性下降

* 美联储会议记录没有为何时升息提供明确线索

* 油价骤降加剧通胀担忧

* 财政部标售五年期TIPS，需求创纪录高位

路透纽约8月20日 - 美国公债收益率周四下跌，美联储最新一份会议记录没有为联储将有多快升息提供明确线索，令市场对下月升息的预期减弱。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员上月普遍认同，经济正在接近应该升息的状况，但担心通胀低迷及全球经济疲软构成的风险太大，所以不能承诺升息。

“美联储将不会在9月升息。联储决策者并未给出明确的升息时间表，人们原本以为美联储会传递升息的信息，”D.A. Davidson固定收益副总裁Mary Ann Hurley说。

指标10年期公债 最新上涨11/32，收益率报2.09%，自6月中触及2.50%后不断走低。

周四在美国短期利率场外交易市场，交易商预计美联储9月升息的机率为33%，一周前为48%。

油价降至六年半低位，加剧低通胀的忧虑。美国原油周四降至每桶近40美元，在今年大西洋飓风季第一个飓风来袭的消息公布后，美国原油期价由跌转升。

但通胀忧虑没有降低对周四美国五年期通膨保值债券(TIPS)标售的需求。

投资者对美国财政部标售160亿美元五年期TIPS的需求创下纪录高位，因近期TIPS下跌吸引了想低吸的市场人士参加标售。

经济数据也显示美国经济仍不断增强。

7月美国成屋销售上升至近八年半高位，大西洋沿岸中部地区8月制造业活动加速扩张，是美国经济稳步增长的最新迹象，可能驱使美联储在今年升息。

财政部下周将标售900亿美元新的附息债券，包括260亿美元两年期公债、350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债。

-----------------------1832 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (-01/32) 0.674

五年期公债 100-20/32 (+01/32) 1.492

10年期公债 99-06/32 (+11/32) 2.091

30年期公债 102-08/32(+1-04/32) 2.764(完)

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