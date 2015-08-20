全球金市：金价触及五周高位，因美国9月升息机率降低

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 金价自7月触及五年半低位后劲升7%
* 实货需求迟滞拖累亚洲黄金溢价走低
* 美国7月成屋销售触及近八年半高位
路透纽约/伦敦8月20日 - 金价周四触及五周最高，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录暗示决策者不急于升息后，美元走软。
美联储官员上月普遍认同，经济正在接近应该升息的状况，但担心通胀低迷及全球经济疲软构成的风险太大，所以不能承诺升息。
“市场有些失望，因美联储会议并未完全明确将在9月升息，”荷兰安智银行高级策略师Hamza Khan表示。
现货金 盘中一度急升1.8%，至7月15日以来最高1,154美元， 1840 GMT，上扬1.7%，报每盎司1,152.96美元。
美国12月期金 收涨2.2%，报每盎司1,153.20美元。
现货金在7月低跌势中触及五年半低位后已累计反弹超过7%。
“支撑金价的因素是，在7月底8月初之前，市场听到的是没完没了的坏消息。而自从中国人民银行安排人民币贬值后，消息面对金市更为利多，”麦格理分析师Matthew Turner说。
“不过，你必须要想到，由于美国升息，美元将进一步走强，因此对目前的涨势不要太过高兴。”
美元指数 下跌0.4%，因在美联储最新会议记录公布后，对美联储下月升息的押注减少。
美国数据显示，7月成屋销售攀升至近八年半高位，费城联储制造业指数也增长。
金价上涨限制了印度和中国买家的实货需求，压低这两国的黄金溢价。
金价上涨带动其他贵金属攀升。现货铂金 也触及五周高位1,033美元。现货钯金 上扬1.7%，报每盎司620.75美元。现货银 升1.4%，报每盎司15.50美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同