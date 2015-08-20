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市场报道 | 2015年 8月 21日 星期五 04:51 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆从合约低位反弹收高，因低吸买盘和豆粕出口强劲

路透芝加哥8月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收涨，交易商称低吸买盘和美国豆粕出口需求强劲，提振大豆从合约低位反弹。

指标CBOT-11月大豆 收高13-3/4美分，报每蒲式耳9.07-1/4美元，从8.88美元合约低位反弹。8.88美元是2009年10月以来交投最活跃的近月大豆合约近六年来最低水准。

CBOT豆油期货<0#BO:>收涨，所有豆油合约在早盘均下降至合约低位。

在CBOT大豆市场中，豆粕期货<0#SM:>的百分比升幅最大，受助于美国新作豆粕出口销售连续第二周强于预期。

美国农业部(USDA)称最新一周出口销售2014/15年豆粕6.28万吨，2015/16年豆粕17万吨。

USDA称，最新一周出口销售2014/15年大豆4.64万吨，2015/16年大豆78.44万吨，与市场预期一致。

USDA称最新一周出口销售豆油7,100吨，全为2014/15年豆油。

12月豆粕合约 上升7.1美元，报每短吨318.7美元。

12月豆油合约 上涨0.07美分，报28.28美分。

今日CBOT大豆预估成交量为229,852口，豆粕为115,208口，豆油为134,566口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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