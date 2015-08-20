版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 06:17 BJT

****澳新经济指标预测--8月21日-8月28日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值        
    
    8月17日当周
         
    8月21日(五)   
    暂无重要数据公布
    
    8月24日当周
    
    8月24日(一)
    暂无重要数据公布
    
    8月25日(二)
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                         7月       --       42.9
               出口(亿新西兰元)                                   --       42.3
               贸易收支(亿新西兰元)                               --    逆差0.6
                                              截至7月的一年       --   逆差28.5
    
    8月26日(三)   
    0130 澳洲建筑完工                                第二季       --      -2.4%
    
    8月27日(四)
    0130 澳洲资本支出                                第二季       --      -4.4%
             建筑类支出                                           --      -6.5%
             机械类支出                                           --      -0.5%
    
    8月28日(五)   
    暂无重要数据公布(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐