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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 70.32 -2.80 -3.83 3576157

京东 24.90 -1.88 -7.02 12089402

新浪 36.01 -3.55 -8.97 2369355

搜狐 46.02 -1.25 -2.64 432897

网易 119.73 -2.35 -1.92 969833

百度 157.40 -5.49 -3.37 5368459

台湾

台湾积体电路 19.61 -0.30 -1.51 2620612

联电 1.69 -0.02 -1.17 160831

日月光 4.69 -0.05 -1.05 389957

硅品精密 5.18 +0.12 +2.37 2709938

和信超媒体 0.62 -0.03 -4.11 74635

友达 2.89 -0.03 -1.03 301067

中华电信 30.24 -0.34 -1.11 54102

台湾国际航电 39.00 -0.86 -2.16 1020923

香港

中国移动 62.73 -0.24 -0.38 204749

中国联通 13.38 +0.13 +0.98 158411

中国电信 55.46 +1.50 +2.78 14820

中芯国际 4.46 -0.08 -1.76 745

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 264

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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