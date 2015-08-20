更新版 1-《全球汇市》美国下月升息几率下降令美元走弱，欧元上扬

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 美国短期利率市场交投反映美联储下月升息的机率下跌
* 欧元上涨，新兴市场波动令欧元得益
* 欧元升至1.12美元以上，为6月来最高水准 (新增文末汇率表格)
路透纽约8月20日 - 美元兑欧元和其他主要货币周四下跌，因对美联储下月升息的押注下降。
欧元在主要货币中涨幅居前，兑美元上涨逾1%，至1.12美元以上，因为上周中国安排人民币贬值触发新兴市场货币大跌。
交易商表示，美联储在9月升息的机率目前约为40%，在周三美联储会议记录没有明确暗示何时升息后，许多投资者出脱美元头寸，7月底时市场预期美联储9月升息的机率约为50%。
周四在美国短期利率场外交易市场，交易商预计美联储9月升息的机率仅为33%，低于之一周前的48%。
“许多人对美联储(会议记录显示决策者)对何时升息仍然态度暧昧感到失望，但我们认为美联储9月升息的大门仍然敞开，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。
Esiner说，周四美国初请失业金人数反映美国就业市场的潜在力道，经济可以承受升息带来的影响。
“这些数据属于支持美联储在9月升息的因素，”他说。
美元指数 最新下跌0.35%，美元兑日圆 下滑0.30%，至123.42日圆，英镑兑美元 小跌0.05%，至1.5670美元。
欧元兑美元触及1.1220美元，为6月30日来最高，最新上扬0.75%，报1.1194。
Esiner表示，欧元已成为新兴市场投资者和其他借入利率相对较低货币的其他投资者青睐的融资货币，这些投资者出脱风险资产，从而带动欧元上涨。
“欧元势将从全球市场持续波动中得益，”Esiner说。
新兴市场货币再遭重创，土耳其里拉跌至纪录低位。中国市场大幅震荡加剧了投资者对原油和商品价格急跌的忧虑。
挪威克朗兑欧元 降至逾七个月最低，此前挪威公布第二季经济放缓，为未来几个月进一步放宽政策开启大门。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1241 1.1117 +1.12 -7.08 1.2097
美元/日圆 123.38 123.78 -0.32 +3.09 119.68
欧元/日圆 138.65 137.63 +0.74 -4.23 144.77
美元/瑞郎 0.9585 0.9651 -0.68 -3.58 0.9941
英镑/美元 1.5687 1.5678 +0.06 +0.73 1.5573
美元/加元 1.3087 1.3128 -0.31 +12.64 1.1618
澳元/美元 0.7336 0.7345 -0.12 -10.19 0.8168
欧元/瑞郎 1.0771 1.0736 +0.33 -10.44 1.2026
欧元/英镑 0.7162 0.7093 +0.97 -7.65 0.7755
新西兰元/美元 0.6626 0.6596 +0.45 -15.02 0.7797
美元/挪威克朗 8.2217 8.2909 -0.83 +10.03 7.4720
欧元/挪威克朗 9.2540 9.2306 +0.25 +2.38 9.0392
美元/瑞典克朗 8.5160 8.5181 -0.02 +9.24 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.5750 9.4822 +0.98 +1.12 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同