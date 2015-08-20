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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 06:14 BJT

《日本重要政经日程》--8月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月20日(四)

2200 - 8月路透日本企业调查报告

8月21日(五)

0135 - 日经8月制造业采购经理人指数(PMI)初值

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 徐文焰)

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